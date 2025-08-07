AUTO1 Aktie
|28,32EUR
|0,50EUR
|1,80%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die sich fortsetzende Trendwende beim Online-Gebrauchtwagenhändler mit starken Absatzmengen und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen bestätigt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Basisszenario sieht er das Kursziel nun aktuell zwar bei 35 Euro, doch sollte es deutlich besser laufen, hält er in seinem "Blue-Sky-Szenario" sogar 60 Euro für möglich./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,80 €
|
Abst. Kursziel*:
25,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
