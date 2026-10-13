LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

378,00EUR 4,00EUR 1,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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13.10.2026 11:11:37

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe selbst die relativ niedrigen Erwartungen der Investoren verfehlt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr und 2027 führen. So verzögere der Druck im China-Geschäft eine Geschäftserholung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
376,45 € 		Abst. Kursziel*:
56,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
378,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,08%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 377,85 1,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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