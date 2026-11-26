LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|400,55EUR
|2,50EUR
|0,63%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 415 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für den Luxusgüterkonzern werde seitens der Anleger bereits ein herausforderndes viertes Quartal erwartet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher rücke zunehmend die Frage zu den Chancen für eine Erholung der Gewinne im Jahr 2027 in den Vordergrund. Der Analyst ist skeptisch und hat daher seine Prognosen für das operative Ergebnis im kommenden Jahr in den wichtigsten Geschäftsbereichen gesenkt. Sie liegen seinen Worten zufolge nun 11 Prozent unter dem Marktkonsens./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
401,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
400,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,13%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
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|Jefferies & Company Inc.
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|400,40
|0,59%
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|Jefferies & Company Inc.
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|16:36
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:15
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research