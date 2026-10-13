LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|377,25EUR
|3,25EUR
|0,87%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 440 auf 415 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen in der Sparte Mode und Lederwaren verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die logistischen Probleme, die die Dynamik von Vuitton in den USA beeinträchtigt hätten, dürften sich aber im vierten Quartal abschwächen. Zudem sollte die Flaggschiffmarke in China keine länger anhaltenden Einbußen zu erwarten haben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
415,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
377,80 €
|
Abst. Kursziel*:
9,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
377,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|379,75
|1,54%
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|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
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|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.