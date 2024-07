NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 540 auf 565 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill traut dem Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zu, für das zweite Quartal einen Umsatz über der Mitte der eigenen Zielspanne zu berichten. Für das laufende dritte Quartal dürfte Facebook einen Zielwert am oberen Ende der Schätzungen am Markt ausgeben. Das Unternehmen werde zudem wohl weiter aggressiv in das Thema Künstliche Intelligenz (KI) investieren./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 19:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 19:08 / ET





