Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|524,80EUR
|3,40EUR
|0,65%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
570,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
524,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
524,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:27
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
25.03.26
|Munich-Re-Aktie: Experten sehen massive wirtschaftliche Schäden durch Cyberangriffe (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.03.26
|Munich Re-Aktie im Plus: Kursziel auf 606 Euro reduziert (dpa-AFX)