LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT



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