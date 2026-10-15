Netflix Aktie

63,42EUR 0,24EUR 0,38%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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15.10.2026 11:25:42

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Bei der Monetarisierung von Angeboten des Streaming-Anbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst John Colantuoni in einer Studie am Donnerstag. Höhere Skaleneffekte dürften eine höhere Profitabilität zur Folge haben. Aktienrückkäufe über zehn Jahre implizierten zudem ein Wachstum der Ergebnisse je Aktie von 14 Prozent./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 70,57 		Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 70,57 		Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
Analyst Name::
John Colantuoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 63,28 0,16% Netflix Inc.

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11:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
11:28 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
11:28 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:08 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:34 KION GROUP Buy Warburg Research
10:24 ASML NV Buy UBS AG
09:35 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08:47 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:53 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:51 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
14.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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