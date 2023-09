ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Sportartikelhersteller verfüge über die Markenstärke, Strategie, Ressourcen, Bilanz und die Fähigkeiten, um in einer Rezession besser abzuschneiden als die Konkurrenz, lobte Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die langfristigen Aussichten in China seien gut, ergänzte er mit Blick auf eine aktuelle Umfrage der Bank, womit er das Geschäft dort deutlich besser einschätze als der Markt./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 03:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 03:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.