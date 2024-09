NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Die Nachfolge dürfte Anleger wohl nicht überraschen, denn sie seien unzufrieden mit dem Geschehen der letzten Jahre, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei die Erfahrung, die Elliott Hill im Sportartikelmarkt und als Veteran speziell bei Nike mit sich bringe./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 17:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 17:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.