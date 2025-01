FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Wegen längerer Projektfristen und saisonaler Effekte habe er seine operativen Margenprognosen (Ebitda) für den Windturbinenhersteller gesenkt, schrieb Analyst John Kim in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Diese dürften beim Auftragseingang ein wenig enttäuschen, sollten aber insgesamt ordentlich ausfallen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.