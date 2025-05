Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,33 Prozent auf 3 683,22 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 633,099 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,814 Prozent höher bei 3 664,39 Punkten, nach 3 634,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 688,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 663,83 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 613,72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Wert von 3 727,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 239,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,18 Prozent nach oben. Bei 3 905,01 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 5,42 Prozent auf 12,46 EUR), Siltronic (+ 5,34 Prozent auf 37,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,20 Prozent auf 62,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,65 Prozent auf 34,68 EUR) und JENOPTIK (+ 3,04 Prozent auf 17,95 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen ATOSS Software (-0,61 Prozent auf 131,40 EUR), HENSOLDT (-0,15 Prozent auf 68,10 EUR), PNE (+ 0,00 Prozent auf 15,40 EUR), freenet (+ 0,05 Prozent auf 36,66 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,09 Prozent auf 22,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 728 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 297,829 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,06 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

