NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 275 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wendepunkt bei generativer Künstlicher Intelligenz sei da, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei stärker als erwartet gewesen. Noch bemerkenswerter sei der Umsatzausblick für das Rechenzentren-Geschäft. Die Ausbreitung generativer Künstlicher Intelligenz werde das Wachstum in den nachfolgenden Quartalen stützen./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 05:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





