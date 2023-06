NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 105 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern dürfte 2024 sein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum laufenden Jahr mehr als verdoppeln, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Den für 2026 angestrebten Umsatz von 65 Milliarden Dollar hält er für erreichbar und traut der Aktie weitere Kursgewinne zu./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 16:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.