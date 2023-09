NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle vor den am 11. September erwarteten Quartalszahlen von 135 auf 145 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe sein "Value Pick" unter den großen Softwareherstellern, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an ein Wachstum aus der eigenen Unternehmenskraft heraus seien zwar inzwischen schwerer zu erfüllen, aber erreichbar. Er verwies dafür etwa auf die Dynamik im Cloud-Infrastrukturbereich und bei Apps, mit zusätzlichem Potenzial durch die Nachfrage rund ums Thema Künstliche Intelligenz./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 20:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 00:00 / ET



