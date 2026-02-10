Philips Aktie

26,17EUR 1,44EUR 5,82%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:46:37

Philips Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
26,69 € 		Abst. Kursziel*:
-6,33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
26,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,47%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

mehr Analysen
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
22.01.26 Philips Buy UBS AG
16.01.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Philips Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Philips N.V. 26,92 8,86% Philips N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
07:31 Roche Overweight Barclays Capital
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 United Internet Buy UBS AG
07:28 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:12 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen