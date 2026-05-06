Philips Aktie
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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe niedrige Erwartungen wie üblich übertroffen, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für den aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatz wie für die bereinigten Margen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,96 €
|
Abst. Kursziel*:
13,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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05.05.26
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|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
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10.02.26
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|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
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10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
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10.02.26
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