NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe niedrige Erwartungen wie üblich übertroffen, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für den aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatz wie für die bereinigten Margen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.