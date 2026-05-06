Philips Aktie
|23,09EUR
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|1,94%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Buy" belassen. Graham Doyle attestierte dem Medizintechnik-Konzern am Mittwochmorgen ein "sehr starkes erstes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Erwartungen um neun Prozent übertroffen. Positiv erwähnte der Experte auch die Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,96 €
|
Abst. Kursziel*:
41,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
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