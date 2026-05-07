Philips Aktie

23,01EUR -0,10EUR -0,43%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

07.05.2026 07:32:05

Philips Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,16 € 		Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,78%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:32 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Philips Buy UBS AG
29.04.26 Philips Overweight Barclays Capital
07.04.26 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
