Philips Aktie
|23,01EUR
|-0,10EUR
|-0,43%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,16 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,78%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
Analysen zu Philips N.V.
|07:32
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23,10
|-0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:31
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:54
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05:53
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.05.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)