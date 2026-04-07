Philips Aktie
|23,71EUR
|0,19EUR
|0,81%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Philips sieht er weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die Markterwartungen hätten Luft nach oben. Seinem Kursziel legte er aber einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,51 €
|
Abst. Kursziel*:
31,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,75%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)