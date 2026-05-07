LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die positive Entwicklung der Margen habe sich auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies durch verhaltenere Aussagen zum laufenden zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns etwas gedämpft, doch sei das Vertrauen des Managements in die eigenen Ziele deutlich gewesen. Der Analyst sieht Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT



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