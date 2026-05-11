Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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11.05.2026 14:45:54

Philips Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Philips auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Das Auftaktquartal des Medizintechnikkonzerns habe ihn überzeugt und hebe sich positiv vom Wettbewerb ab, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Kaufen
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
22,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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