Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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23.10.2026 15:36:00

Raiffeisen neutral

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 59,0 auf 60,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Equal Weight" wurde vom zuständigen Experten Krishnenda Dubey in der am Freitag vorgelegten Studie bestätigt.

Dubey rechnet für das dritte Quartal mit einem Zinsergebnis (exklusive Russland) von rund 1,14 Mrd. Euro, ein Plus von drei Prozent zum Vorquartal, bei einer stabilen Nettozinsmarge von rund 2,3 Prozent. Die Risikovorsorge bleibe der größte Unsicherheitsfaktor, da die Prognose für das Gesamtjahr für das zweite Halbjahr deutlich höhere Kosten impliziere.

Nach dem erwartungsgemäßen Urteil zugunsten der RBI im Rasperia-Rechtsstreit sei nun die Freigabe der eingefrorenen Strabag-Aktien durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) entscheidend, damit der Wert von rund 3,15 Mrd. Euro beziehungsweise etwa 9,6 Euro je Aktie tatsächlich realisiert werden könne. Im Basisszenario der Analysten sei dies nicht berücksichtigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 7,71 Euro für 2026 sowie 8,71 bzw. 9,22 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,40 bzw. 2,90 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 53,25 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/ste

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0079 2026-10-23/15:36

Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
53,35 € 		Abst. Kursziel*:
12,46%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
53,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,52%
Analyst Name::
Krishnenda Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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