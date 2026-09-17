Raiffeisen Aktie
|59,60EUR
|-5,25EUR
|-8,10%
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
Raiffeisen accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von "Accumulate" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel wurde von Analyst Thomas Unger hingegen deutlich von 43,0 auf 70,0 Euro erhöht.
Der mit Abstand wichtigste neue Faktor bei der Bewertung der Erste Group ist die erwartete Rückzahlung von 3,15 Mrd. Euro durch Rasperia an die RBI - allein dies erhöht das Kursziel um 9,56 Euro je Aktie, so die Erste Group in ihrer aktuellen Studie.
Nach der Neubewertung der RBI-Titel, die sich damit seit Jahresbeginn zur Aktie mit der besten Wertentwicklung in Beobachtungsuniversum für CEE-Banken der Erste Group entwickelt hat, stufen die Experten ihre Empfehlung herab, geht weiters aus der aktuellen Studie hervor. Die Erste Group-Analysten sehen weiterhin Unterstützung durch höhere Erträge, M&A-Aktivitäten und Rasperia, doch der Vergleich mit der Branche bestärkt sie in ihrer eher konservativen Haltung.
Beim Gewinn je Aktie sehen die Erste Group-Analysten 6,84 Euro für 2026 sowie 7,95 bzw. 8,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,85 Euro für 2026, sowie 2,20 bzw. 2,40 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 58,80 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0006 2026-09-17/10:02
|Zusammenfassung: Raiffeisen accumulate
|
Unternehmen:
Raiffeisen
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
59,75 €
|
Abst. Kursziel*:
17,15%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
59,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Thomas Unger
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
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|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|59,80
|-7,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.