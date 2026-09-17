Raiffeisen Aktie

59,60EUR -5,25EUR -8,10%
Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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17.09.2026 10:02:00

Raiffeisen accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von "Accumulate" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel wurde von Analyst Thomas Unger hingegen deutlich von 43,0 auf 70,0 Euro erhöht.

Der mit Abstand wichtigste neue Faktor bei der Bewertung der Erste Group ist die erwartete Rückzahlung von 3,15 Mrd. Euro durch Rasperia an die RBI - allein dies erhöht das Kursziel um 9,56 Euro je Aktie, so die Erste Group in ihrer aktuellen Studie.

Nach der Neubewertung der RBI-Titel, die sich damit seit Jahresbeginn zur Aktie mit der besten Wertentwicklung in Beobachtungsuniversum für CEE-Banken der Erste Group entwickelt hat, stufen die Experten ihre Empfehlung herab, geht weiters aus der aktuellen Studie hervor. Die Erste Group-Analysten sehen weiterhin Unterstützung durch höhere Erträge, M&A-Aktivitäten und Rasperia, doch der Vergleich mit der Branche bestärkt sie in ihrer eher konservativen Haltung.

Beim Gewinn je Aktie sehen die Erste Group-Analysten 6,84 Euro für 2026 sowie 7,95 bzw. 8,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,85 Euro für 2026, sowie 2,20 bzw. 2,40 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 58,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0006 2026-09-17/10:02

Zusammenfassung: Raiffeisen accumulate
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
59,75 € 		Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
59,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Thomas Unger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 59,80 -7,79% Raiffeisen

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09:24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:18 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:19 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
16.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.09.26 AT & S kaufen Erste Group Bank
16.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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