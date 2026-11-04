Raiffeisen Aktie
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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
Raiffeisen Hold
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) nach Zahlen für das 3. Quartal bestätigt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner weiterhin mit 48 Euro je Aktie benannt.
Die Experten der Deutsche Bank Research erklärten, das Ergebnis vor Risikovorsorge sei mit einem Anstieg um zwei Prozent über dem Vorjahresquartal fünf Prozent über den Erwartungen gelegen. Das sei maßgeblich auf einen um zwei Prozent über den Erwartungen liegenden Zinsüberschuss zurückzuführen, während Provisionserträge und Kosten den Erwartungen entsprachen. Eine um 35 Prozent günstigere Risikovorsorge habe zudem dazu beigetragen, dass der Nettogewinn im Quartal die Erwartungen um sieben Prozent übertroffen habe.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 60,40 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0064 2026-11-04/12:33
|Zusammenfassung: Raiffeisen Hold
|
Unternehmen:
Raiffeisen
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,46%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
60,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,07%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
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