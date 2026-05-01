Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 47,00 auf 50,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Analysten Mate Nemes vor den kommende Woche anstehenden Erstquartalszahlen bestätigt.

Zum Vergleich: Am Donnerstag kostete eine RBI-Aktie mit Handelsende 46,40 Euro.

Das gestiegene Kursziel ergebe sich aus einem höheren überschüssigen Kapital (ohne Russland) sowie einem kürzeren Diskontierungszeitraum, erklärte Nemes in der am Donnerstag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 3,81 Euro für 2025 sowie 7,64 bzw. 8,15 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2025 sowie 2,00 bzw. 2,77 Euro für 2026 bzw. 2027.

Analysierendes Institut UBS

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