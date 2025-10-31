Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) in Reaktion auf die Q3-Zahlen von "Sell" auf "Reduce" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel wurde von Analyst Pierre-Yves Gauthier von 27,3 auf 30,4 Euro erhöht.

Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) habe man vor dem Hintergrund geringerer erwarteter operativer Kosten deutlich nach oben korrigiert, so Gauthier in der am Freitag vorgelegten Studie. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 2,14 Euro für 2025 sowie 4,10 bzw. 4,64 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 1,20 Euro für 2025 sowie 1,40 bzw. 1,50 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitagnachmittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 32,18 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

