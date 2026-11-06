Raiffeisen Aktie
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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
Raiffeisen neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 48,00 auf 53,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner unverändert beibehalten.
Die RBI legte ihre Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Das Ergebnis vor Risikovorsorge übertraf die Erwartungen um 5 Prozent und lag damit 2 Prozent über dem Vorjahreswert, hieß es in der Studie. Dies war maßgeblich auf einen um 2 Prozent über den Erwartungen liegenden Zinsüberschuss zurückzuführen, während der Provisionsüberschuss sowie die Kosten den Erwartungen entsprachen.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 59,15 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0014 2026-11-06/09:25
|Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
|
Unternehmen:
Raiffeisen
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
58,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,09%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
59,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Raiffeisen
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00:05
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