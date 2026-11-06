Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 48,00 auf 53,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner unverändert beibehalten.

Die RBI legte ihre Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Das Ergebnis vor Risikovorsorge übertraf die Erwartungen um 5 Prozent und lag damit 2 Prozent über dem Vorjahreswert, hieß es in der Studie. Dies war maßgeblich auf einen um 2 Prozent über den Erwartungen liegenden Zinsüberschuss zurückzuführen, während der Provisionsüberschuss sowie die Kosten den Erwartungen entsprachen.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 59,15 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ger/mik

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