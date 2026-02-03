Raiffeisen Aktie
|44,24EUR
|0,84EUR
|1,94%
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
RBI - Barclays erhöht Kursziel von 36 auf 39 Euro
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 36,0 auf 39,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "equal weight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert beibehalten.
Angesichts der anhaltenden rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Russland erwarten die Barcalys-Experten kurzfristig keine übermäßige Kapitalausschüttung, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie (EPS adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 7,20 Euro für 2026, sowie 7,01 bzw. 7,41 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,20 Euro für 2027.
Am Dienstag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 2,8 Prozent bei 44,60 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0034 2026-02-03/10:09
