RBI - Barclays hebt Kursziel von 34 auf 36 Euro an
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 34 auf 36 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde vom zuständigen Experten Krishnendra Dubey bei "equal weight" belassen.
Die Fortschritte bei Friedensverhandlungen zum Ukrainekrieg würden dazu beitragen, die geopolitische Unsicherheit in der Region zu verringern und die Risikoprämien für die Region zu senken. Weiters sei die Klage von Strabag mit einem Streitwert von rund 2,4 Mrd. Euro ein bedeutender rechtlicher Unsicherheitsfaktor, so Dubey in der Analyse.
Für dieses Jahr lautet die Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 4,38 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser auf 6,83 bzw. 6,78 Euro pro Anteilsschein anwachsen. Die Dividendenschätzungen für 2025 beläuft sich auf 1,50 Euro.
Am Dienstag notierten die Titel an der Wiener Börse mit minus 1,16 Prozent bei 39,34 Euro.
