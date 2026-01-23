Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 34 auf 36 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde vom zuständigen Experten Krishnendra Dubey bei "equal weight" belassen.

Die Fortschritte bei Friedensverhandlungen zum Ukrainekrieg würden dazu beitragen, die geopolitische Unsicherheit in der Region zu verringern und die Risikoprämien für die Region zu senken. Weiters sei die Klage von Strabag mit einem Streitwert von rund 2,4 Mrd. Euro ein bedeutender rechtlicher Unsicherheitsfaktor, so Dubey in der Analyse.

Für dieses Jahr lautet die Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 4,38 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser auf 6,83 bzw. 6,78 Euro pro Anteilsschein anwachsen. Die Dividendenschätzungen für 2025 beläuft sich auf 1,50 Euro.

Am Dienstag notierten die Titel an der Wiener Börse mit minus 1,16 Prozent bei 39,34 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/rst

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0086 2026-01-23/13:30