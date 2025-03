NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones zeigte sich in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von den Zahlen und auch vom Ausblick des Konsumgüterherstellers nicht besonders angetan. Das obere Ende der Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr liege unter der Konsensschätzung./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 02:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 02:30 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.