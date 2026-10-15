Richemont Aktie
|188,30EUR
|2,90EUR
|1,56%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Berichte über die Beteiligung des Uhren- und Schmuckkonzerns am Diamanten-Unternehmen De Beers signalisierten einen strategisch klugen Schachzug, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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