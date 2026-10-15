NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Berichte über die Beteiligung des Uhren- und Schmuckkonzerns am Diamanten-Unternehmen De Beers signalisierten einen strategisch klugen Schachzug, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.