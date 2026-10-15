Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.10.2026 14:49:41

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Berichte über die Beteiligung des Uhren- und Schmuckkonzerns am Diamanten-Unternehmen De Beers signalisierten einen strategisch klugen Schachzug, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,55 CHF 		Abst. Kursziel*:
13,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
175,05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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