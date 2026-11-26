Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Die Widerstandsfähigkeit des Uhren- und Schmuckkonzerns habe sich während des Abschwungs bewährt, schrieb Zuzanna Pusz in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Da der Luxusgütermarkt zu seinen Wurzeln zurückkehre und die Verbraucher Qualität und Tradition gegenüber marketingorientierten Angeboten den Vorzug gäben, dürfte "Hard Luxury" der Outperformer in der Branche bleiben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
215,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
171,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,07%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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