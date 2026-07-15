NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT



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