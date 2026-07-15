Richemont Aktie
|208,20EUR
|10,90EUR
|5,52%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
15.07.2026 09:46:37
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
194,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,85%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
192,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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