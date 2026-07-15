Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 09:46:37

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
194,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
192,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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