Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Nach zwei Jahren Neuausrichtung in der Luxusbranche dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem großen Ausblick gemeinsam mit den Sportartikelherstellern. Die Trends liefen wohl weiter auseinander, wobei Schmuck und hochwertige Konfektionsmode die Lichtblicke blieben. Bei Lederwaren bleibe es schwierig und es entscheide vor allem die Marke. Richemont bleibt der Top-Favorit von JPMorgan. Bei LVMH und Hermes gebe es Enttäuschungsrisiken für die Wachstumserwartungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
171,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
36,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,41%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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