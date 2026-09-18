Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Viele sähen den chinesischen Kunden noch als entscheidenden Faktor für globales Wachstum bis in die 2030er Jahre, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Kommentar zur Luxusbranche. Die Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte dürften aber immer wieder enttäuschen. Das Risiko für die Markterwartungen in der Luxusbranche bleibe demnach hoch. Anderson ist daher weiterhin insgesamt sehr pessimistisch für die Branche. Er favorisiert "absoluten Luxus" gegenüber aufstrebenden Trends. Bei Berenberg stehen im Luxusbereich nur Brunello Cucinelli, Hermes und Ferrari auf Kaufen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
171,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
171,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,96%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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