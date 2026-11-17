Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Zwar habe der Luxuskonzern im zweiten Geschäftsquartal auch von erstatteten Importzöllen profitiert, schrieb Nick Anderson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Aber auch operativ habe das Unternehmen Stärke gezeigt. Das Wachstum sei vor allem von den Volumina angetrieben worden. Richemont sei Profiteur einer KI-getriebenen Zunahme von Reichtum, das sei allerdings mit Risiken behaftet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
173,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
173,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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