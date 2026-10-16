NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Produktionsbericht zum dritten QUartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7950 Pence belassen. Die Auslieferungen von Eisenerz lägen um drei Prozent unter seiner Annahme, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Wegen des Abbaus von Lagerbeständen habe die Produktion des Großbergwerks Pilbara seine Schätzung um sechs Prozent verfehlt./rob/bek/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST



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