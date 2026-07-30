Rio Tinto Aktie
|82,10EUR
|0,16EUR
|0,20%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
29.07.2026 22:35:54
Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Ben Davis aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rohstoffkonzern nach dessen Halbjahreszahlen. Die Resultate seinen "sauber" und ohne größere Abweichungen gewesen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
61,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
81,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
69,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
29.07.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|STOXX-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|29.07.26
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|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|82,00
|0,07%
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|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG