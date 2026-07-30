Rio Tinto Aktie

82,10EUR 0,16EUR 0,20%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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29.07.2026 22:35:54

Rio Tinto Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Ben Davis aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rohstoffkonzern nach dessen Halbjahreszahlen. Die Resultate seinen "sauber" und ohne größere Abweichungen gewesen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
81,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
69,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 82,00 0,07% Rio Tinto plc

Aktuelle Aktienanalysen

07:22 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.07.26 Unilever Kaufen DZ BANK
29.07.26 Philips Kaufen DZ BANK
29.07.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AB InBev Buy UBS AG
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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