HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 8600 auf 8700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Hatch bleibt auch im geopolitisch schwierigen Umfeld langfristig optimistisch für Europas Minenwerte, wie er am Dienstag schrieb. Er rät, bei Kursrückschlägen zuzugreifen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:28 / GMT

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