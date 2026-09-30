Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 8600 auf 8700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Hatch bleibt auch im geopolitisch schwierigen Umfeld langfristig optimistisch für Europas Minenwerte, wie er am Dienstag schrieb. Er rät, bei Kursrückschlägen zuzugreifen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
87,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,72 £
|
Abst. Kursziel*:
21,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
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