Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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15.07.2026 10:33:24

Rio Tinto Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Underperform" belassen. Die Erholung des Pilbara-Eisenerznetzwerks in Westaustralien sei intakt, schrieb Ben Davis am Mittwoch nach den Produktionszahlen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
81,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
69,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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