Rio Tinto Aktie
|67,18EUR
|-2,13EUR
|-3,07%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7600 auf 6900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erlahmte KI-Euphorie und die sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen hätten den globalen Bergbausektor zuletzt stark belastet, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er habe zwar seine Prognosen gesenkt, erwarte für 2027 aber eine Erholung der Preise./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
69,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,62 £
|
Abst. Kursziel*:
21,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,54%
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.11.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
17.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|67,64
|-2,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG