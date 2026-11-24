FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7600 auf 6900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erlahmte KI-Euphorie und die sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen hätten den globalen Bergbausektor zuletzt stark belastet, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er habe zwar seine Prognosen gesenkt, erwarte für 2027 aber eine Erholung der Preise./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET



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