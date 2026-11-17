Rio Tinto Aktie
|72,16EUR
|-0,74EUR
|-1,02%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Fortschritte der Bergwerksgesellschaft bei Anteilsverkäufen seien überschaubar, schrieb Myles Allsop in einer Studie am Dienstag. Einige Projekte schienen nun aber voranzukommen. So berichteten Medien über Fortschritte bei Verkäufen von Teilen des australischen Eisenerznetzwerks Pilbara und solchen in Kanada. Bindende Angebote von Interessenten sollen demnach im Dezember vorliegen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60,28 £
|
Abst. Kursziel*:
21,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60,10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,47%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
16.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|72,31
|-0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research