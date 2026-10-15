HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 Pence belassen. Das dritte Quartal des Rohstoffkonzerns sei solide verlaufen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte bei einzelnen Projekten und Lithium seien ermutigend./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:08 / GMT

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