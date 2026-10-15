Rio Tinto Aktie
|79,28EUR
|-2,56EUR
|-3,13%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 Pence belassen. Das dritte Quartal des Rohstoffkonzerns sei solide verlaufen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte bei einzelnen Projekten und Lithium seien ermutigend./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
87,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in London: mittags Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)