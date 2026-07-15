Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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15.07.2026 19:43:40

Rio Tinto Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Zwischenbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2026?2028 habe er aber um 3 Prozent reduziert./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
80,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
68,67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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