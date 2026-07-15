NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Zwischenbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2026?2028 habe er aber um 3 Prozent reduziert./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT



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