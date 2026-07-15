Rio Tinto Aktie
|81,61EUR
|0,50EUR
|0,62%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Zwischenbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2026?2028 habe er aber um 3 Prozent reduziert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
61,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
80,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
68,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
14.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
14.07.26