Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das zweite Quartal der europäischen Bergbaukonzerne dürfte von Wechselkursschwankungen und der Kosteninflation geprägt worden sein, schrieb Ben Davis am Dienstag in seinem Branchenausblick. Im unsicheren Umfeld seien Prognosen für die Unternehmen schwierig. Am stärksten betroffen von höheren Dieselpreisen und Frachtkosten seien die großen Eisenerz-, Kohle- und Kupferförderer. Davis' bevorzugte Werte sind Glencore bei den diversifizierten Unternehmen und Norsk Hydro bei den Basismetallen, während er bei Rio Tinto skeptisch ist. Valterra, Endeavour und Hochschild Mining bleiben seine "Top Picks" im Edelmetallsektor./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
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Unternehmen:
Rio Tinto plc
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 £
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Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
82,74 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
70,28 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ben Davis
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KGV*:
-
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