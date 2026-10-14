Rio Tinto Aktie
|82,81EUR
|-0,43EUR
|-0,52%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 1 Prozent, reduzierte jene für 2027 aber um 1 Prozent./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
65,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
82,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
69,79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
10:05
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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09:29
|Gute Stimmung in London: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
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13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
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|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|82,70
|-0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG