Roche Aktie
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 22. Oktober erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Nach dem kürzlich stattgefundenen "Pharma Capital Markets Day" erwarte er kaum Neues zur strategischen Positionierung mit Blcik auf Produkteinführungen sowie zur Medikamenten-Pipeline, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
376,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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09.10.26
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22.09.26
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21.09.26
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27.08.26
|Roche: Zwei Krebstests erhalten erweiterte US-Zulassung - Aktie tiefer (dpa-AFX)
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