FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Positive Ergebnisse in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie mit Inavolisib in einer Kombinationstherapie gegen Brustkrebs mit bestimmten Mutationen seien eine nur moderat positive Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Markt habe der Studie wegen des sehr begrenzten kommerziellen Marktpotenzials in einer Nische, in die auch Konkurrenten drängten, wenig Aufmerksamkeit geschenkt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.