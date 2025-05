NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger sei gerüstet für einen Sommer mit steigenden Ticketpreisen, schrieb Alex Irving in einem Kommentar am Mittwoch. Ryanair sei inzwischen auch eine Story für Cash-Ausschüttungen. Das Papier sei nach wie vor attraktiv bewertet./rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 05:00 / UTC



